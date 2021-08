Kovid’de genç ölümler arttı

Yoğun bakımlardaki koronavirüs nedeniyle yatışlarda aşısız gençlerin oranı sürekli artıyor. Son haftalarda vaka sayılarındaki yükseliş, yoğun bakım ve ölüm oranlarına da yansımaya başladı. Uzmanlar yoğun bakımlarda daha çok gençlerin hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor. Vakaların ve yatan hastaların büyük bir kısmının aşısız gençlerden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Şu an pandemi hastanemizde gün geçmiyor ki 30'lu yaşlarda bir genci kaybetmeyelim. Bütün ölümler erkendir ama gençler öldüğü zaman gerçekten erken oluyor" dedi. Yiyit şunları söyledi:Yoğun bakımları belirleyen iki grup var. Bu gruplardan birincisi vakti geldiği halde üçüncü doz aşısını olmayan yaşlılar, bunlar yoğun bakımlarda her geçen gün artmaya başladı. Aslında ilk iki doz aşılarını en hızlı olan grup 65 yaş üstüydü. Şimdi üçüncü dozlarına gelme konusunda aynı ilgi ve alakayı göstermediler. Ama onların yaşı ileri ve ek hastalıkları var, yani onlar korona olduklarında yoğun bakım ve ölüm anlamında en şanssız gruplar.İkinci büyük grup da aşı olmayan gençler. Vakaların büyük bir kısmı da bu gruptan çıkıyor. Doğal olarak yatış ve yoğun bakıma gidiş oranları da her geçen gün bu doğrultuda yükseliyor. Okulların ve üniversitelerin açılmasıyla, iller arası hareketin ve küçük alanlarda büyük buluşmaların olacağı bir döneme doğru gidiliyor. O yüzden gençlerin aşılanması çok kıymetli.Vaka artış hızı devam ederse artık dördüncü dalganın ayak izleri demek olur.AŞI yaptırma oranının en düşük olduğu iller arasındaki Şırnak 'ta, yoğun bakımda kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Cevher Nasıroğlu (48) "Bu süreçte çok nefessizlik çektim. Nefes olmayınca insanın hayatı sönüyor. Aşı olsaydım bu hale düşmezdim" derken, Nurettin Baykura (34) "Ölümle yüz yüze geldiğimi hatırlıyorum. Keşke aşımı olsaydım, bu kadar acıya ve rezalete gerek kalmazdı. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.