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Giriş Tarihi: 17.8.2021 08:45 Son Güncelleme: 17.8.2021 08:52

Kutup Yıldızının Diğer Adı Nedir?

Kutup Yıldızının Diğer Adı Nedir?

Beyin sağlığı açısından faydaları saymakla bitmeyen bulmacalar, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmektedir. Bir kısmı kelimeler bir kısmı da rakamlar üzerine kurulan bu bulmacalarla ilgili; “Kutup Yıldızının diğer adı nedir?” sorusu dikkat çekiyor. İşte Kutup Yıldızı kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı.

Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Kutup Yıldızının diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Kutup Yıldızı kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Kutup Yıldızı Nedir?

Kutup Yıldızı, Küçükayı olarak adlandırılan takımyıldızının en parlak olanıdır. Fakat gökyüzünün en parlak olan yıldızı değildir. Genellikle gökyüzünü en parlak yıldızlarından birisi olan Çoban Yıldızı ile karıştırılır. Kutup Yıldızı'nın en belirgin özelliği hep kuzeyi göstermesidir. Bu özelliği sadece kuzey yarım küre için geçerlidir. Bu yıldızın bir diğer özelliği ise yer değiştirmemesidir. Kutup Yıldızı, Dünya'dan 430 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Sarı bir yıldız olan Kuzey Yıldızı, Güneş'ten binlerce kat daha güçlüdür.

Kutup Yıldızının Diğer Adı Nedir?

Kutup Yıldızı, kuzey yarım küreden bakıldığı zaman hep Kuzey'i göstermesi ile bilinen bir yıldızdır. Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızıdır. Kutup Yıldızının diğer ismi bulmacalarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Kutup Yıldızının bilimsel ismi Polaris'tir. Ayrıca hep aynı yerde kaldığı için bir diğer ismi de Demir Kazık'tır.

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Kutup Yıldızının Diğer Adı Nedir?
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