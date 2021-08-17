Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Kuymağın diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Kuymak kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Kuymak Nedir?

Kuymak ülkemizin Karadeniz Bölgesi'ne ait olan bir yemektir. Bu yemeğin içerisinde mısır unu tereyağı ve çökelek peyniri yer almaktadır. Bu yemeğin yapılışı yörelere göre farklılık göstermektedir. Kuymak yapılışı ise şöyledir: Öncelikle tereyağı eritilir, eriyen tereyağı köpürdüğü zaman üzerine mısır unu eklenir. Mısır unu rengi koyulaşıncaya dek kavrulur, ardından bunun içerisine bir bardak su ve tuz eklenir. Suyu çekene kadar kavurulur, sonra içerisine peyniri ilave edilir. Peynir eriyene kadar kavrulur. Daha sonra ocaktan alınır.

Kuymağın Diğer Adı Nedir?

Kuymak bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan sorular arasında yer alır. Kuymak ile ilgili yanıtı merak edilen ve bulmacalarda çıkan sorulardan bir tanesi kuymağın diğer adıdır. Kuymağın diğer adı 7 harfli olan "Mıhlama" kelimesidir.