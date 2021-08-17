LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS lise 3. nakil sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtmişti.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." demişti.