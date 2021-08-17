Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Limonun diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Limon kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Limon Kelimesinin Anlamı Nedir?

Limon günlük hayatta sıkça kullandığımız meyvelerden bir tanesidir. Özellikle salatalarda ve zeytinyağlılarda sıkça kullanılır. Bu kelimenin anlamı ile şu şekildedir: Turunçgillerden, sıcak ve ılıman iklimlerde yetişen, 3-5 metre boyu bulunan, yaz ve kış mevsimleri boyunca yapraklarını dökmeyen, güzel kokulu beyaz çiçekleri bulunan gövdesi mobilyacılıkta kullanılan bir ağaç. Ve ayrıca bu ağacın sarı kabuklu, hoş kokulu, ekşi ve sulu bunlara ek olarak C vitamini bakımından oldukça zengin olan yumurta şeklinde meyvesi.

Limonun Diğer Adı Nedir?

Limon salatalarda, zeytinyağlılarda sıkça kullanılan pek çok faydası bulunan sarı meyvedir. Çengel, kare, resimli bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi olan limon kelimesinin diğer adı şunlardır: Cıcık, sulu zırtlak. Bu kelimeleri bulmacanın gidişatına göre yazabilirsiniz.

Limon Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Limon kelimesi günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Limon kelimesinin eş anlamlıları ise şu şekildedir: Cıcık, sulu zırtlak.