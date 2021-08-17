Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Magmanın diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Magma kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Magma Nedir?

Magma, Dünya'nın merkezine oldukça yakın yanı dünya yüzeyinin altında yer alan, oldukça sıcak ve yarı sıvı halde bulunan bir kayadır. Dünya'nın katmanları bulunmaktadır. Dünya katmanlarından bir tanesi olan manto katmanının çoğu magmadan oluşmaktadır. Magmalar Dünya üzerinde bulunan çatlak ve deliklerden geçerek bazı patlamalara sebep olabilmektedir. Magma, Dünya yüzeyine bu patlamalar sebebi ile çıktığı zaman lav adını almaktadır. Magma minerallerin karışımı ile oluşmaktadır.

Magmanın Diğer Adı Nedir?

Bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan soru çeşitlerinden bir tanesi de bir kelimenin diğer adı nedir şeklinde olan sorulardır. Magmanın diğer adı nedir sorusu da bu sorular arasında yer almaktadır. Bu sorunun 2 tane yanıtı bulunmaktadır. Bulmacadaki boşluk 3 harfli ise "lav", 6 harfli ise "Öbeksi" bu sorunun yanıtı olacaktır.