Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Malta eriğinin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Malta eriği kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Malta Eriği Nedir?

Malta eriği gülgiller familyasına ait olan bir meyvedir. Bu meyvenin doğal yaşam alanı Çin olarak bilinmektedir. Türkiye'de daha çok Akdeniz Bölgesi'nde yetişmektedir. Malta eriği ağacı her zaman yeşil olan bitkilerden bir tanesidir. Malta eriğinin ağacının boyu ortalama 10 metreye kadar uzayabilmektedir. Bu ağacın yaprakları oldukça iridir. Bu ağacın meyveleri de lezzetli ve oldukça suludur. Bu meyve içerisinde yüksek oranda vitamin ve mineraller içerir. Bu eriğin lif oranı da oldukça yüksektir. Bu neden ile insan vücudu için oldukça faydalı meyveler arasında yer alır. Malta eriğinin sirkesi, reçeli, marmelatı ve kompostosu yapılabilir.

Malta Eriğinin Diğer Adı Nedir?

Malta eriği bulmacalarda sıkça sorulan meyvelerden bir tanesidir. Bu meyvenin diğer adı bulmacalarda sıkça sorulmaktadır. Malta eriğinin diğer adı 9 harflidir. Malta eriğinin diğer adı "YENİDÜNYA" olarak karşımıza çıkar.