Maltepe Piazza AVM çalışma saatleri 2021: Maltepe Piazza saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Anadolu Yakası'nda bulunan ve alışveriş konusunda tercih edilen AVM'lerden birisi olarak öne çıkan Maltepe Piazza'ın 2021 çalışma saatleri merak ediliyor. Gün içerisinde çeşitli saat dilimlerinde buraya gidecek olan vatandaşlar, Maltepe Piazza AVM mesai saatleri hakkında doğru bilgilere erişmeye çalışıyor. Hâl böyle olunca da, 'Maltepe Piazza AVM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Haberimiz aracılığıyla, hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bilgisi ile Maltepe Piazza AVM açılış ve kapanış saati hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

MALTEPE PİAZZA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021! MALTEPE PİAZZA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Maltepe Piazza AVM saat 10.00'da açılıyor ve akşam 22.00'de kapanıyor. Diğer alışveriş merkezlerinde olduğu gibi, burada da öğle arası tatili verilmeden müşterilere hizmet aralıksız devam etmektedir.

MALTEPE PİAZZA AVM HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Maltepe Piazza hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00'da açılıp 22.00'de kapanmaktadır.

MALTEPE PİAZZA AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cevizli, Tugay Yolu Cd. No:69 D:C, 34846 Maltepe/İstanbul

Telefon: 0850 207 5767

BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Maltepe Piazza, bayramın 1. günü 13.00'te açılıp 22.00'de kapanmaktadır.

MALTEPE PİAZZA HAKKINDA

Rönesans Gayrimenkul tarafından 378 milyon Euro yatırım değeriyle Maltepe'de inşa edilen projenin konumu, mimarisi ve sahip olduğu ayrıcalıklarla karlı bir yatırım olarak dikkatleri üzerine çeken Piazza'da 230 dairelik konut bloğu, modern ve teknolojik alt yapıyla donatılmış ofis bloğu ile açık meydan katlarının bulunduğu, bölgenin çekim merkezi olacak alışveriş merkezi yer alıyor.

Projenin alışveriş merkezi kısmında, konser ve etkinliklerin yapılacağı açık bir meydan, şık yeme içme mekanlarından tanınmış moda markalarına kadar pek çok ihtiyacı karşılayacak mağazalar ve sinema bulunuyor. Yıllık ziyaretçi sayısının yaklaşık 16 milyon olması beklenen Piazza'nın, alışveriş merkezi ve ofis bölümünde ortalama 5 bin kişinin çalışacağı öngörülüyor.

Direkt metro bağlantısı ile ulaşım yönünden rahat bir imkan sunan Piazza, metro bağlantısıyla Atatürk Havaalanı'na 51, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 24, Kadıköy'e 30 dakika; sahil yoluna ise 3 km mesafede konumlanıyor. E5 ulaşım hattı üzerinde yer alan Piazza, 2 bin 400 araçlık kapalı otoparkı ile ziyaretçilerine kolaylık sunuyor.

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