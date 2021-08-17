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Giriş Tarihi: 17.8.2021 08:58 Son Güncelleme: 17.8.2021 08:58

Merkür’ün Diğer Adı Nedir?

Merkür’ün Diğer Adı Nedir?

Beyin sağlığı açısından faydaları saymakla bitmeyen bulmacalar, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmektedir. Bir kısmı kelimeler bir kısmı da rakamlar üzerine kurulan bu bulmacalarla ilgili; “Merkür’ün diğer adı nedir?” sorusu dikkat çekiyor. İşte Merkür kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı.

Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Merkür'ün diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Merkür kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Merkür Nedir?

Merkür, Güneş sisteminde yer alan bir gezegendir. Bu gezegen Güneş sistemi içerisinde Güneş'e konum olarak en yakın olan gezegendir. Merkür aynı zamanda Güneş sistemi içerisinde yer alan en küçük gezegen olarak karşımıza çıkar. Bu gezegenin Güneş etrafındaki 1 tam turu Dünya gününe eşittir ve bu hızı ile Güneş sisteminde Güneş etrafında dönen en hızlı gezendir. Bu gezegenin bilinen hiçbir uydusu bulunmamaktadır. Ayrıca Merkür'ün yüzey sıcaklığı diğer tüm gezegenlerden daha fazladır.

Merkür'ün Diğer Adı Nedir?

Merkür Güneş sisteminde Güneş'e en yakın gezegendir. Bu nedenle bulmacalarda bu gezegen ile ilgili bazı sorular yer almaktadır. Merak edilen bir soru olan Merkür'ün diğer adı 6 harflidir. 6 harfli olan bu yanıt "Utarit" kelimesidir.

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Merkür’ün Diğer Adı Nedir?
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