MetroPort AVM çalışma saatleri 2021: Metro Port saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

MetroPort AVM, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunur. Otobüs, metrobüs ve metro gibi ulaşım imkanlarının da olması nedeniyle birçok vatandaşın alışveriş için tercih ettiği yerlerden birisidir. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde müşterilerine hizmet sunan Metro Port AVM'nin açılış kapanış saatleri de birçok tarafından merak edilen konudur. Sabah saatlerinden itibaren buraya gitmeyi düşünenler MetroPort saat kaçta açılıyor sorusuna yanıt ararken, akşam saatlerinde ise MetroPort saat kaçta kapanıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2020 çalışma saatlerine göre Metro Port saat kaçta açılır ve kaçta kapanır? İşte açılış kapanış saatleri

MetroPort Çalışma Saatleri

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yer alan ve gözde alışveriş merkezlerinden bir tanesi olan MetroPort'un çalışma saatleri bilgileri için doğru yerdesiniz. MetroPort'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2021 açılış kapanış saatlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Metro Port Saat Kaçta Açılıyor?

MetroPort Alışveriş Merkezi, haftanın yedi günü de 10:00'da açılıyor. Bu saatten itibaren AVM'ye giriş yapabilir ve dilediğiniz mağazaya girerek alışveriş yapabilirsiniz.

MetroPort Saat Kaçta Kapanıyor?

Sabah 10:00'da açılan alışveriş merkezi 12 saat boyunca hizmet veriyor. Saat 22:00'dan itibaren içeride bulunan mağazalar kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor.



Pazartesi: 10:00–22:00

Salı: 10:00–22:00

Çarşamba:10:00–22:00

Perşembe:10:00–22:00

Cuma:10:00–22:00

Cumartesi:10:00–22:00

Pazar: 10:00–22:00