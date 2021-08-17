Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Miladi takvimin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Miladi takvim kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Miladi Takvim Nedir?

Miladi takvim 4 Ekim 1582 tarihinde kabul edilen, Jülyen takvimin yerine Papa 13. Gregorius tarafından yaptırılan takvimdir. Bu takvim Milat'ı tarihin başlangıcı ve Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı 1 sene olarak kabul eder. Dünyada en fazla kullanılan takvim miladi takvimdir. Bu takvimin hata oranı bir senede 10,8 saniye olması sebebi ile en güvenilen ve en hassas olan takvimdir. Bu nedenle en sık kullanılan takvimdir. Bu takvim ülkemizde 26 Aralık 1925 tarihi ile kullanılmaya başlanmıştır.

Miladı Takvimin Diğer Adı Nedir?

Miladi takvim ülkemizde de kullanılan dünya üzerinde en güvenilir olan takvimdir. Bu takvim bazen bulmacalarda da karşımıza çıkmaktadır. Miladi takvimin diğer adı şudur: Gregoryen takvim.

Miladı Takvimin Eş Anlamlısı Nedir?

Miladi takvim Milat'ı tarihin başlangıcı olarak kabul eden ve bir senesinde 365 gün 6 saat bulunan bir takvimdir. Miladı takvimin eş anlamlısı ise Gregoryen takvimdir.