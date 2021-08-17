Minik Zümranur’dan acı haber gelmişti! Babası SABAH’a konuştu: Kızım kaçırıldı

Olay İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Anne Emine Şenyurt diğer çocuklarıyla birlikte 2 buçuk yaşındaki kızını evlerinin çevresinde gezintiye çıkardı.

Daha sonra yakınlardaki bir parka gelen aile burada kısa süre zaman geçirdi. Bu esnada kızı Zümranur Şenyurt'un etrafta olmadığını fark eden anne durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ve mahalle sakinleri minik Zümranur'u bulmak için adeta ele ele verip seferberlik başlattı. Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarından ise acı haber geldi. Zümranur, evlerinin yakınında bulunan inşaat halindeki bir binanın su dolu asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu. Minik Zümranur olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yürekleri dağlayan gelişmenin ardından Zümranur'un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenebilmesi için bugün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

ZÜMRANUR'UN BABASI: KIZIM KAÇIRILDI



Minik kızının cenazesini teslim alıp memleketi Ordu Fatsa'ya defnetmek için gözyaşları içerisinde Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı baba Köksal Şenyurt ise SABAH muhabirine konuştu. Kızının kendi olanakları ile inşaat halindeki binaya giremeyeceğini belirten baba Şenyurt "Kızım kardeşleri ve annesiyle birlikte gezmiş. Daha sonra parka gelince bir anda ortadan kaybolmuş. Her yerde onu aradık, gece yarısında oradaki bir inşaatın asansör boşluğunda bulundu. 2 buçuk yaşındaki bir kızın o yaşta oraya girebilmesinin imkanı yok. Kızım geceleri ışık kapalıyken bile uyuyamaz. İnşaat halinde gözgözü görmeyen karanlık bir ortama kendisi asla giremez. Kızım birileri tarafından kaçırıldı. Kaçıranlar yakalanacakları anlayınca kızımı oraya atıp kaçmış olabilir. Yapanlar cezasını çeksin, benim yavrumu benden aldılar, başka insanların canı yanmasın" diye konuştu.

Öte yandan minik Zümranur'un bulunduğu inşaat halindeki ve etrafında güvenlik tedbirlerinin bulunmadığı binada ise yer yer çocuk oyuncaklarının bulunduğu görüldü.