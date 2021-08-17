Nusaybin İpekyolu’nda seyir halindeki otomobil yandı

Alınan bilgilere göre, olay Nusaybin'e bağlı Tekirköy yolu mevki İpekyolu üzerinde meydana geldi. Yücel Yıldız yönetimindeki otomobil ile seyir halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Yıldız, aracının alev almasını görmesi üzerine otomobili durdurup kendini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin köpüklü suyla müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangin nedeniyle uluslararası ipek yolu bir süre trafiğe kapandı. Yangının yaklaşık bir saat söndürüldükten sonra uluslararsı ipek yolu tekrar trafiğe açıldı. Otomobilde çıkan yangın nedeniyle geriye iskeleti kaldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.