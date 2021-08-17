Nusaybin’de lağım çukuruna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Alınan bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Sınırtepe köyü Muhtarı M. Latif Aslan'ın bahçesinde bulunan ve kullanılmayan lağım çukuruna düşen yavru kedi saatlerce mahsur kaldı.
Aslan, kedi yavrusunun sesine doğru gitti, kedinin sesi lağım çukurundan geldiğini anladı. Lağım çukurun üzeri betonla kapalı olduğu için Aslan, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, lağım çukurun üzerindeki betonu balyozla kırdı. Çukura merdiven indiren ekiplerden bir itfaiye eri kediyi yakalayarak çukurdan çıkarıp kurtardı.
Aslan ailesi kedinin kurtarılmasına sevinerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.