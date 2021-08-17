‘Önce tokat attı sonra öldürdü’

Ankara'da tatil için Antalya'ya giden emlakçı Emel Göçer (33), Konya'da mola verdikleri çay bahçesinde çıkan 'soğuk çay' tartışmasında işletmeci Muhammet İlhan (41) tarafından vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan İlhan 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 6 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen İlhan, "Eşimle yaşadığım sorunlardan cezaevindeydim. Benden 3 gözleme ve bir semaver çay istediler. Siparişlerini verdim. 'Çay soğuk' dedi. Bana tokat vurdu. Babama ait tabancayı alıp, 'Gidin buradan' dedim. Elim titreyince tabanca ateş aldı" dedi.
Göçer'in arkadaşı Nurcan Atik (39) "Emel elindeki bardağı gösterirken, Emel'e tokat attı" diye konuştu. Diğer arkadaşları ise katil zanlısının Göçer'i kolundan tutup zorla içeriye götürmeye çalıştığını, karşı koyunca tokat attığını ve ardından da başından vurduğunu anlattı.