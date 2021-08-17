‘Önce tokat attı sonra öldürdü’

Ankara'da tatil için Antalya'ya giden emlakçı Emel Göçer (33), Konya'da mola verdikleri çay bahçesinde çıkan 'soğuk çay' tartışmasında işletmeci Muhammet İlhan (41) tarafından vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan İlhan 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 6 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen İlhan, "Eşimle yaşadığım sorunlardan cezaevindeydim. Benden 3 gözleme ve bir semaver çay istediler. Siparişlerini verdim. 'Çay soğuk' dedi. Bana tokat vurdu. Babama ait tabancayı alıp, 'Gidin buradan' dedim. Elim titreyince tabanca ateş aldı" dedi.