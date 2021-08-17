Ormanya’ya uluslararası ödül

Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında faaliyete geçirdiği Ormanya, üç yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bu kapsamda Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ödülleri
'nde "En iyi Ekolojik Destinasyon" seçildi. 100'e yakın ülkeden ve 1000'e yakın aday içerisinden, dünya genelindeki en iyi Ekolojik Destinasyon ödülüne layık görülen Ormanya'ya ödül Tokat
'ta düzenlenen törenle verildi. Turizm acentelerinin ve turistlerin doğa turizimine olan yoğun ilgisiyle kendini ilk sıralarda gösteriyor.