Otel baskınında Çinli kadın AİDS’li çıktı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otele önceki gece baskın düzenledi. Yapılan baskında, otelde fuhuş yaptığı tespit edilen 4 kadın ekipler tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı.

Gözaltına alınan kadınlar daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kadınlara yapılan kan tetkiklerinde, aralarından Çin pasaportu taşıyan N.A'nın Anti EHIV(AIDS) pozitif olduğu tespit edildi. N.A. ve beraberindekiler gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Polis ekipleri tarafından otel sahibi ve çalışanı hakkında fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya zorlama suçundan adli ve idari tahkikat başlatıldı.