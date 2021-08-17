Pençe-Yıldırım şehidi Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan’a son görev

Cengizhan Kaplan, Kuzey Irak'ta Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında çıkan çatışmada şehit oldu. Güldeste-Yıldırım Kaplan çiftinin 3 çocuğundan biri olan Cengizhan evlenip yuva kuracaktı. 23 yaşındaki Cengizhan bir hafta sonra memleketine gelip sözlenecekti.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Çankaya Kaymakamı Mete Buhara katıldı.

"YÜREĞİMİZİ YAKANLARIN YÜREĞİ YANSIN!"

Şehidin cenazesinde göz yaşları sel oldu. Şehidin annesi Güldeste Kaplan, "Avucuna kına bile yakmadık. Askere giderken bile yaktırmadın. 'Anne ben sevmiyorum' dedin. Kurban olurum... Yaralı gelseydin ben yaralarını sarardım... Dünyayı başıma yıktılar. Seni pusuya düşürenlerin elleri kırılsın. Yüreğimizi yakanların yüreği yansın!" diyerek ağıt yaktı.

"BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜN OĞLUM"

Acılı anne, "Yavrumu doya doya koklayım. Sana tabut yakışmadı. Seni damatlıkla hayal ediyordum kuzum. Gelinsiz damat oldun bugün. Düğünün oluyor Cengiz. 'Gelini getir' dedim oğlum. Kara kaşlı oğlum. Vatan sağ olsun. Vatansızları hainleri Allah kahretsin. Ciğerim yanıyor" diyerek oğlunun ardından tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cengizhan, memleketi Elmadağ'ın Aşağıkamışlı köyünde toprağa verildi.