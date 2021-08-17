Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Sağır alfabesinin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Sağır alfabesi kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Sağır Alfabesi Nedir?

Sağır alfabesi, konuşma engeli ile doğmuş olan, duyma engeli olan ya da sonradan konuşamama problemi bulunan insanların birbirleri ile veya çevrelerindeki insanlar ile iletişim kurmalarını sağlayan hareketlerden oluşan bir alfabedir. Ülkelerin resmi dilleri birbirlerinden oldukça farklı iken bu dil dünyanın pek çok yerinde neredeyse aynı ya da çok bezerdir. Dünyada kaç çeşit işaret dili olduğunu bilmek mümkün değildir. Fakat sayılabilen 137 adet işaret bulunmaktadır. Bazı sağır alfabelerinin yasal statüsü bulunurken bazı sağır alfabelerin hiçbir statüsü bulunmamaktadır.

Sağır Alfabesinin Diğer Adı Nedir?

Bulmacalar bizlere pek çok soru sorar. Bulmacalarda sorulan soruların bazıların sağır alfabesi ile ilgilidir. Sağır alfabesinin diğer adı bulmacalarda sık sık sorulan sorulardan bir tanesidir. Sağır alfabesinin bulmacalarda istenilen diğer adı 10 harfli olan "İşaret Dili" kelime grubudur.