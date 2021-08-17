Sahaflar Çarşı’na nasıl gidilir? Sahaflar Çarşısı nerede, hangi semtte?

İstanbul'da bulunan Sahaflar Çarşısı'nın tarihi 15. Yüzyıla dayanır. Yapılma amacı medrese öğrencilerinin ihtiyaçları için olsa da günümüzde turistik amaçlı kullanılmaya devam etmektedir. Osmanlı döneminde Lonca sistemine bağlı olarak faaliyet gösteren Sahaflar Çarşısı aynı zamanda Evliya Çelebi'nin de Seyahatnamesinde yer almaktadır. Sahaflar Çarşısı 1950 yılında ise talihsiz bir yangınla zarar görmüştür. Sayısız eser yanıp kül olurken, İBB restorasyon çalışmaları ile çarşıyı günümüz haline getirmiştir.

SAHAFLAR ÇARŞISI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un Beyazıt semtinde yer alan Sahaflar Çarşısı'nın ulaşımı kolay ve merkezi bir konumdadır. İstanbul'un her noktasında Beyazıt semtine giden otobüsler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Bağcılar ve Kabataş hattını kullanarak Beyazıt Durağı'ndan inerek yürüme mesafesi ile Sahaflar Çarşısı'na ulaşabilirsiniz. Metro ve metrobüs aktarmaları ile de Beyazıt semtine ulaşımı sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yürümek isterseniz Akasaray'dan ya da Eminönü'nden yürüyerek Sahaflar Çarşısı'na ulaşabilirsiniz.

SAHAFLAR ÇARŞISI NEREDE?

Sahaflar Çarşısı İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alır. Merkezi bir konumda ve toplu taşıma ulaşımına çok uygundur. Sahaflar Çarşısı hangi semtte sorusunun cevabı ise Beyazıt'tır. Fatih ilçesine bağlı olan bu semte giden tramvay ve otobüsleri kullanabilirsiniz.

SAHAFLAR ÇARŞISI'NDA NE SATILIR?

15. yüzyıldan günümüze kadar gelen ve 1950 yılında çıkan yangınla hasar gören Sahaflar Çarşısı'nda eski el yazmalarından günümüz kitaplarına kadar ihtiyacınız olan pek çok esere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

BEYAZIT SAHAFLAR ÇARŞISI HANGİ OTOBÜS DURAĞINDA?

Beyazıt Sahaflar Çarşısı'na otobüs ile gitmek isteyenler Beyazıt durağında inmelidir.

SAHAFLAR ÇARŞISI HAFTA SONU AÇIK MI?

Beyazıt Sahaflar Çarşısı sabahları 08:00 saatleri ile akşam 22: 00 saatleri arasında açıktır. Bunun yanı sıra hafta sonunda da Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etmek isteyen kişiler gönül rahatlığı ile çarşıyı gezebilir. Sahaflar Çarşısı hem hafta içinde hem de hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi ile karşılaşmaktadır.