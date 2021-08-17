Şanlıurfa’da sağlık çalışanına saldırı: 3 gözaltı

Olay Viranşehir Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hastanede Bilgi İşlem personeli olarak görev yapan Mehmet Sayan'ın yanına giden ve hasta yakınları tarafından belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada 3 kişi ile sağlık çalışanını darp ettiği iddia edildi. Kendisine yumruk attığını iddia eden hastane personeli Mehmet Sayan, darp raporu aldığını ve Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne hasta yakını hakkında şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Şikâyet üzerine emniyet ekiplerinin çalışması sonucu İ. Ş. A.Ş. ve A. Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.