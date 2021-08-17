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Giriş Tarihi: 17.8.2021 10:28

Sincan Belediyesi destek ekipleri Kastamonu'da

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Sincan Belediyesi destek ekipleri Kastamonu’da

Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya destek için Sincan Belediyesi'nden gönderilen ekip, bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri bölgeye ulaştı.

Sincan Belediyesi ekipleri bir yandan gıda kolilerinin dağıtımını yaparken bir yandan da çok sayıda destek aracı ve iş makineleri ile çalışmalara destek veriyor. Ekipler arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor, sel nedeniyle kapanan yollar temizleniyor.

Sincan Belediyesi yardım elini uzatmaya devam ediyor. Daha önce Muğla ve Antalya'da yangının kontrol altına alınabilmesi için seferber olan ekipler, şimdi sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya destek için bölgeye ulaştı.Selin vurduğu yollarda kısmi çökmeler meydana geldi. Suların taşıdığı kaya parçaları ve molozlar bazı yolları kapattı. Sincan Belediyesi ekipleri 1 damperli kamyon, 1 lowbet, 1 hidrolik kepçe ile Kastamonu'da çalışmalara başladı. Selin yollara sürüklediği hafriyatın temizlenmesi ve kapanan yolların açılması için yoğun mücadele veriyor.

Ekipler bir yandan da bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarına da katılıyor. Ayrıca Sincan Belediyesi'ne ait 1 damperli kamyon da Devrekani Belediyesi'ne 1 ay süre ile tahsis edildi. Sincan Belediyesi ekipleri selden etkilenen vatandaşlara yardım kolilerinin de dağıtımına başladı. İlk etapta 250 gıda kolisi gönderildi, önümüzdeki günlerde 250 gıda kolisi daha bölgeye sevk edilecek.

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Sincan Belediyesi destek ekipleri Kastamonu'da
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