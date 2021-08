Şirin Dilan’ın engelinin olduğunu bilmediğini iddia etti

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan 26 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos'ta annesi ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kapının önündeki kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıkmıştı. Şirin Dilan E. geri dönmeyince ailesi, aramaya başlamış ancak, çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Şirin Dilan E., telefon sinyalinden tespit edilerek, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta yürürken bulunmuştu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E., sağlık kontrolünden geçirilip, emniyetteki işlemlerinden sonra ailesine teslim edilmişti. Şirin Dilan E.'nin, Muhammet B.E. tarafından alıkonulduğu ortaya çıkmış Şirin Dilan E.'yi evinin önünden aracına bindirip kendi evine götürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

'CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM' DEDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Muhammet B.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi. Nöbetçi savcıya verdiği ifadesinde Muhammet B.E. Şirin Dilan E'nin engelli olduğunu bilmediğini, mağdurun sosyal medya hesaplarına bakınca anladığını ileri sürdü. Şirin Dilan E'yi evden göndermek istediğini ancak gitmek istemediği savunan şüpheli Muhammet B.E. mağdurun kendisinin haberi olmadan yangın merdiveninde saklandığını söyledi. Mağdura yönelik herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını ifade eden Muhammet B.E., serbest bırakılmak istedi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.