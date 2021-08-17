Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Soluk borusunun diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Soluk borusu kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Soluk Borusu Nedir?

Soluk borusu, solunum sistemi içerisindeki organlardan bir tanesidir. Solunum sistemini oluşturan organlar ise şunlardır; ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler. Soluk borusu oldukça önem taşıyan organlarımızdan bir tanesidir. Gırtlağın hemen alt kısmı olarak devam eder üst solunum yoluyla vücuda giren havanın akciğerlere iletilmesi ile görevlidir. Soluk borusunu oluşturan yapı ise kıkırdak yapıdır. Soluk borusu hayati önem taşır. Soluk borusunda oluşacak herhangi bir sorun nefes almayı doğrudan ilgilendirir.

Soluk Borusunun Diğer Adı Nedir?

Soluk borusu, solunum sistemi içerisinde bulunan organlardan bir tanesidir. Kare ya da çengel bulmacalarda karşımıza çıkan bu sorunun cevabı 5 harfli olarak biliniyor. Bulmaca içerisinde bulunan soluk borusunun adı nedir sorusunun yanıtı: Trake'dir. Bunun dışında nadir de olsa 6 harfli boşluk bulunursa soluk borusunun diğer adı Trakea olarak da görülebilmektedir.