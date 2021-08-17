Son 60 yılın en düşük seviyesinde: Meteoroloji’den kritik rapor! İller sıralandı...

EN FAZLA AZALMA GÜNEYDOĞU'DA

Bölge geneli yağışları ise Marmara haricinde tüm bölgelerde normalleri ve geçen yıl yağışlarının altında seyretti. En fazla azalma yüzde 39 ile Güneydoğu'da. Kümülatif yağışlar İzmir, Kuzey Ege, Trakya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Giresun civarlarında normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında kaldı. Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batı kesimlerinde azalma oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı.

EN ÇOK RİZE, EN AZ IĞDIR'A YAĞDI

10 aylık periyotta il geneli yağışlarda en yüksek yağış 1250 mm ile Rize'de, en düşük yağış 234 mm ile Iğdır'da, normallerine göre en fazla azalma ise yüzde 54 ile Mardin'de gerçekleşti. 2021 su/tarım yılının 10 aylık periyodunda en çok yağışlı gün, İstanbul, Batı ve Doğu Karadeniz ile Bilecik, Samsun çevrelerinde 125-150 gün aralığında gerçekleşti. Bölgesel olarak ise Marmara haricindeki tüm bölgelerde su/tarım yılı yağışı azaldı.