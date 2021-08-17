Son dakika: 3.3 milyon liralık gasp dehşetinde yeni gelişme!





Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Görkem K. ve E.D. burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheli Görkem K'yi "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalamamak amacıyla öldürme" ve "Silahla kendini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle konutta iş yerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık şüpheli E.D.'nin de "Suçluyu kayırma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.