Son dakika: ODTÜ’den Eymir Gölü açıklaması

ODTÜ: "BÜTÜN DÜNYADAKİ GÖLLERDE GÖRÜLEN NORMAL BİR OLAY"



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yetkilileri, Eymir Gölü ile ilgili SABAH'a özel açıklamada bulundu.



ODTÜ yetkilileri; yaşanan olayı "Küresel ısınmanın neden olduğu meteorolojik olarak havadaki durgunluk ve sıcaklık ısı dalgalanmaları, suda bulunan fosfor ve azotu kullanarak büyüyen bitkisel siyano bakteri denilen bitkisel plankton atması yaz aylarında çok normal olan ve bütün dünyadaki göllerde görülen normal bir olay" olarak tanımladı.





EYMİR GÖLÜ, ODTÜ ARAZİ İÇERİSİNDE BULUNUYOR



Eymir Gölü'nün arazisinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait olduğu bildirildi.



I. Doğal SİT alanı ile II. Derece Doğal Sit Alanı ODTÜ arazi içerisinde bulunan Eymir Gölü çevresinde yer almakta.



Bu alanlar "Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 6 Mart 1995 tarihli ve 3895 sayılı kararıyla" tescil edildi.

Bu kararın alınmasında I. Derece Doğal Sit Alanı için ODTÜ arazisinde 1960'lı yıllardan beri sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları sonucunda bir orman ekosistemi oluşması, var olan peyzaj değerleri ve ağaç örtüsü ile Ankara metropolünün içerisinde bir 10 daha elde edilmeyecek olan ve bu nedenle kaybedilmemesi gereken önemli bir yeşil alanrekreasyon alanı gereksinimini karşılaması dikkate alınırken, II. Doğal Sit Alanı için floral açıdan İç Anadolu'ya özgü bir çok tarım bitkisi ve yabani akrabaları için gen merkezi olması nedeniyle tür düzeyinde ve tür içinde yerinde koruma altına alınma olanağı vermesi, faunal açıdan ise çok sayıda omurgalı ve omurgasız hayvan türü için iyi bir sığınak ve yetişme ortamı sağlaması nedenleriyle floral ve faunal yapının korunması ve bunun yanı sıra Ankara'da oluşturulmaya çalışılan yeşil kuşak çalışmaları dikkate alındı.