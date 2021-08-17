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Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika! İş Bankası internet şubesi erişim sorunu: İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor, ne zaman düzelir?
Giriş Tarihi: 18.8.2021 00:57 Son Güncelleme: 18.8.2021 00:57

Son Dakika! İş Bankası internet şubesi erişim sorunu: İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor, ne zaman düzelir?

Son Dakika! İş Bankası internet şubesi erişim sorunu: İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor, ne zaman düzelir?

İş Bankası internet şubesi kullanıcılarının sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda internet şubesine girişi yapılamadığı bildiriliyor. Mobil cihazları üzerinden sisteme giriş yapmak ve işlem gerçekleştirmek isteyenler hata uyarısı almaları sonrasında İş Bankası internet şubesi erişim sorunu ile ilgili olarak İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor, ne zaman düzelir? Şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor, ne zaman düzelir? Sorularına ilişkin detaylar.

İş Bankası müşterileri gece saat 00:20 sularında internet şubesine erişim sağlamaya çalıştıklarında mobil cihaz üzerinden giriş yapamayınca sosyal medya hesapları üzerinden soruna ilişkin paylaşımlar yapmaya başladı. İş Bankası internet şubesi erişim sorunu ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyenler ise İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor, ne zaman düzelir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

İŞ BANKASI İNTERNET ŞUBESİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR, NE ZAMAN DÜZELİR?

İş Bankası İnternet şubesi erişim sorunu ile ilgili detaylar şöyle;



İŞ BANKASI'NA NEDEN ULAŞILAMIYOR?

Yaşanan erişim sorununa ilişkin Banka tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun nedeniyle ilgili bir bilgi de henüz bulunmuyor. Resmi açıklama gelmesi halinde tüm detaylarıyla burada yer alacak.

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Son Dakika! İş Bankası internet şubesi erişim sorunu: İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor, ne zaman düzelir?
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