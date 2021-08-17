Son dakika haberleri | Meteoroloji il il uyardı! Öğle saatlerine dikkat...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabında yapılan açıklamada kuvvetli yağışlar için uyarılarda bulunuldu. Açıklamada; Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 36, Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.