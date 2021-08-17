Son depremler listesi: 17 Ağustos Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Sabah saatleri itibarıyla son depremler listesi hakkında araştırmalar başladı. Ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen sarsıntıların detaylı bilgisi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak vatandaşlara duyuruluyor. Bu başlık altından; son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini öğrenebilirsiniz.