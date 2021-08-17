Son depremler listesi: 17 Ağustos Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Sabah saatleri itibarıyla son depremler listesi hakkında araştırmalar başladı. Ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen sarsıntıların detaylı bilgisi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak vatandaşlara duyuruluyor. Bu başlık altından; son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini öğrenebilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.17 07:26:10 36.2420 27.0297 20.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.17 07:17:32 35.9495 28.0722 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.17 07:07:36 36.3257 27.1288 10.8 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.17 06:54:06 36.2502 27.1175 8.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.17 06:03:27 36.2157 27.0965 20.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.17 06:02:55 38.7153 43.1878 2.2 -.- 2.6 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2021.08.17 04:43:39 37.8507 27.0293 2.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.17 04:40:54 38.7278 43.1898 5.0 -.- 2.1 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2021.08.17 04:03:39 37.8877 27.1298 10.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.17 02:49:37 34.5298 25.2342 17.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.17 02:22:12 36.4012 27.1548 6.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.17 01:34:09 36.5775 27.5862 2.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.17 01:32:43 34.5880 24.4450 1.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.17 01:26:03 37.2570 27.4293 5.0 -.- 1.3 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.17 01:17:31 36.3327 27.2360 15.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.17 01:11:46 37.8742 27.0430 8.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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