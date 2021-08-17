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Giriş Tarihi: 17.8.2021 08:02

Son depremler listesi: 17 Ağustos Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi: 17 Ağustos Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, 17 Ağustos Salı gününde de merak ediliyor. 17 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıların şiddetini ve nerede olduğunu öğrenmek isteyenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi günlük listeyi güncel olarak paylaşıyor. Özellikle son dönemde Ege Bölgesi’nde art arda yaşanan sarsıntılardan dolayı “Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Sabah saatleri itibarıyla son depremler listesi hakkında araştırmalar başladı. Ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen sarsıntıların detaylı bilgisi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak vatandaşlara duyuruluyor. Bu başlık altından; son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini öğrenebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 AĞUSTOS 2021 SALI

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.08.17 07:26:10 36.2420 27.0297 20.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.17 07:17:32 35.9495 28.0722 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.17 07:07:36 36.3257 27.1288 10.8 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.17 06:54:06 36.2502 27.1175 8.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.17 06:03:27 36.2157 27.0965 20.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.17 06:02:55 38.7153 43.1878 2.2 -.- 2.6 -.- AGARTI-(VAN) İlksel

2021.08.17 04:43:39 37.8507 27.0293 2.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.17 04:40:54 38.7278 43.1898 5.0 -.- 2.1 -.- OZYURT-(VAN) İlksel

2021.08.17 04:03:39 37.8877 27.1298 10.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.17 02:49:37 34.5298 25.2342 17.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.17 02:22:12 36.4012 27.1548 6.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.17 01:34:09 36.5775 27.5862 2.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.17 01:32:43 34.5880 24.4450 1.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.17 01:26:03 37.2570 27.4293 5.0 -.- 1.3 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.17 01:17:31 36.3327 27.2360 15.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.17 01:11:46 37.8742 27.0430 8.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler listesi: 17 Ağustos Bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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