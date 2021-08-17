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Giriş Tarihi: 17.8.2021 09:08 Son Güncelleme: 17.8.2021 09:08

Sülfürik Asidin Diğer Adı Nedir?

Sülfürik Asidin Diğer Adı Nedir?

Beyin sağlığı açısından faydaları saymakla bitmeyen bulmacalar, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmektedir. Bir kısmı kelimeler bir kısmı da rakamlar üzerine kurulan bu bulmacalarla ilgili; “Sülfürik asidin diğer adı nedir?” sorusu dikkat çekiyor. İşte sülfürik asit kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı.

Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Sülfürik asidin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte sülfürik asit kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Sülfürik Asit Nedir?

Sülfürik asit, yani H2SO4 çok güçlü bir mineral asittir. Bu asit her konsantrasyonda çözünebilmektedir. Bu asidin kaşifi 8. Yüzyılda ünlü bir simyası olan Cabi bin Hayyan olarak bilinmektedir. Sülfürik asit görünüş olarak renksizdir ve yoğunluğu oldukça yüksektir. Bu asit oldukça güçlü çözündürücü bir asittir. Bu özelliğinin sebebi güçlü asidik yapısı ve dehidrasyon yeteneğidir.

Sülfürik Asidin Diğer Adı Nedir?

Bulmacaların çeşitlerinde (çengel bulmaca, kare bulmaca vs.) sorulan sorulardan bir tanesi de sülfürik asidin diğer adıdır. Bu sorunun yanıtı 7 harfli bir kelimedir. Bu 7 harfli kelime her türlü bulmacada aynıdır. Bu kelime "Zaç Yağı" olarak karşımıza çıkar. Her çeşit bulmacada bu sorunun yanıtına "zaç yağı" yazabilirsiniz.

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Sülfürik Asidin Diğer Adı Nedir?
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