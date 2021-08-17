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Giriş Tarihi: 17.8.2021 19:15 Son Güncelleme: 17.8.2021 19:15

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları” Milli Piyango Online üzerinden Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV-Youtube canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişin ardından 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye tutarı olan 2 Milyon TL’nin sahibi olacağı oyunu Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla oynayanlar MPİ 17 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmaya devam ediyor. Şans oyunu severler tarafından merak edilen olan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftanın 3 gününde yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (17 Ağustos 2021 Salı) belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyenler "MPİ 17 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (17 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online aracılığıyla 17 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 17 Ağustos Süper Loto sonuçları:


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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