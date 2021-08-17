Tarihi çınarları gözümüz gibi koruyoruz





"ÇALIŞMA BİTTİĞİNDE ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK"

aşanan sıkıntıların en asgari düzeyde olması için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını belirten Genel Sekreter Gündoğdu, "Ekiplerimiz sahada çalışırken bir yandan da esnaflardan gelen talepleri değerlendirerek en doğru şekilde çalışmayı yürütme gayreti içerisindeler. Esnaf kardeşlerim inanıyorum ki bu sıkıntılar bittiğinde çalışmanın ne kadar isabetli bir karar olduğunu daha fazla idrak edecekler. Burası cazibesini kat kat artıracak ve Yürüyüş Yolu esnafının yüzü daha fazla gülecek" ifadelerini kullandı.