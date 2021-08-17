Tartıştığı kamyoncuyu trafikte sıkıştırmıştı! O sürücü yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan çalışma sonrası kamyonun sürücüsü S. A. yakalandı. S.A.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçundan 314 lira, "Araç trafiğinin emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" suçundan ise 144 lira olmak üzere toplamda 458 lira trafik cezası kesildi. S. A.'nın Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 ( Kara, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek) maddesinden de adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildiği öğrenildi.