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Giriş Tarihi: 17.8.2021 14:01

Tartıştığı kamyoncuyu trafikte sıkıştırmıştı! O sürücü yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tartıştığı kamyoncuyu trafikte sıkıştırmıştı! O sürücü yakalandı

İstanbul Başakşehir’de trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsünü sıkıştırarak aynasına çarpan kamyon sürücüsü yakalandı. Sürücüye 458 lira ceza yazıldı ardından adli işle yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan çalışma sonrası kamyonun sürücüsü S. A. yakalandı. S.A.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçundan 314 lira, "Araç trafiğinin emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" suçundan ise 144 lira olmak üzere toplamda 458 lira trafik cezası kesildi. S. A.'nın Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 ( Kara, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek) maddesinden de adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildiği öğrenildi.

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Tartıştığı kamyoncuyu trafikte sıkıştırmıştı! O sürücü yakalandı
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