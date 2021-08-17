Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Taş kürenin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte taş küre kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Taş Küre Nedir?

Taş küre, üzerine ayak bastığımız ve yaşadığımız kara parçasına verilen isimdir. Dünya'nın en sert olan ve en dış kısımda bulunan tabakasıdır. Yer kabuğunu oluşturan tabaka olarak da bilinmektedir. Canlıların çoğu bu tabakada yani taş küre üzerinde yaşamaktadır. Taş kürenin kalınlığı 5- 110 km arasında değişmektedir. Bu katman dağlar altında kalın, okyanus altında ince halde bulunmaktadır. Taş küre tabakasının Büyük Okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir. Vadi, ova, dağ plato gibi yer şekilleri Taş küreyi oluşturan unsurlar olarak bilinmektedir.

Taş Küre Kelimesinin Diğer Adı Nedir?

Üzerine ayak bastığımız, Dünya'nın katmanlarından kara parçasına Taş küre adı verilmektedir. Taş kürenin diğer adı da bulmacalarda sıkça sorulan sorulardan bir tanesidir. Taş kürenin diğer adı bulmaca 8 harfli ise litosfer, 7 harfli ise yer küre'dir.