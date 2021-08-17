Taşıt kredisi şartları nelerdir? Taşıt kredisi ne kadar / yüzde kaç çıkar?

Taşıt kredisi, otomobil satın almak isteyen ancak otomobilin fiyatının tamamını karşılayacak parası bulunmayan tüketiciler için bankalar tarafından verilen kredi türüdür. Belirli miktarda parayı belirli bir vade için, belirli bir faiz oranı ile kullanıcıya sunan bankalar, bu sayede insanların aylık sabit ve düzenli ödemeler yaparak otomobil sahibi olmasını sağlarlar. Kimi bankalar, taşıt kredisi verirken müşteriden kefil isterken, kimi bankalar ise kefil istemeyebilmektedir. Kefil istenmediği durumlarda, satın alınan araç banka tarafından ipotek altına alınmaktadır. Bu sayede müşteri bankaya olan kredi borcunun taksitlerini ödeyememesi durumunda satın aldığı aracı bankaya vermek durumunda kalmaktadır. Bankalardan taşıt kredisi talep edebilmek için gerekli olan koşullar şunlardır:

TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

Kredi kullanmak isteyen tüketicinin, 18 yaşını doldurmuş olması

Kredi kullanmak istendiği sırada aktif olarak, en azından 6 aydan beri çalışıyor olmak yani aktif bir SGK kaydının olması

Satın alınacak olan taşıtın üzerinde başka bir banka ya da şahıs adına ipotek kaydı bulunmaması

Kredi kullanmak isteyen tüketicinin kredi puanının yeterli düzeyde olması

Kişinin gelirinin kredi taksitlerini ödeyebilecek düzeyde olması.

Taşıt kredilerinde yasal olarak belirlenmiş en uzun vade 60 aydır. Taşıt kredisi ile alınmış olan otomobil, kredi taksitleri ödenip sona erene kadar bankanın ipoteği altında bulunmaktadır. Kişi kredi ödemesini zamanında yapmazsa, bankanın taşıta el koyma hakkı vardır.

2. EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?

İkinci el taşıt satın almak için bankalara başvurarak, güncel taşıt kredisi faiz oranlarını öğrenmek gerekir. Buna göre tercih edilecek olan bankaya başvuru yapılarak ikinci el taşıt kredisi alınabilir. Taşıt kredisi hesaplama işlemi için bankaların şubelerine giderek çalışanlardan yardım alınabileceği gibi, taşıt kredileri hakkında bilgi sahibi olmak için bu amaçla kurulmuş çeşitli web sayfalarından de yararlanılabilir.

TAŞIT KREDİSİ NE KADAR ÇIKAR?

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te, 15 Ocak 2019 tarihinde bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle birlikte, kasko ya da fatura bedeli 120 bin Türk Lirası'nı geçmeyen araçların yüzde 70'ine kadar, 120 bin Türk Lirası'nı geçen araçların 100 bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı için yüzde 70'ine ve 120 bin Türk Lirası'nı aşan kısmı için de yüzde 50'sine kadar taşıt kredisi verilebilmektedir.