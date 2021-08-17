Töre kurbanı Mürvet’in katili 11 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'da 11 yıl önce Mürvet Acar Ergani'nin Kavaklı köyünde av tüfeğiyle ahırda öldürülmüş halde bulundu. 14 yaşındaki erkek kardeşi L.A. tüfekle oynarken ablasını kazara vurduğunu söyledi. Babası da kızını vuran oğlundan şikâyetçi olmadığını belirtti. Savcılık ikisini de serbest bıraktı.

Kardeşi tarafından kazara öldürüldüğü ileri sürülen Mürvet Acar'ın yapılan çalışmalar sonucu töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan baba-oğul o günden bu yana kayıplara karıştı. Köy düğününde gönlünü kaptırdığı M.K. işe evlenmek isteyen ancak ailesinin rıza göstermediği için töre cinayetine kurban giden Mürvet Acar, olayın firari şüphelisi olan ve 11 yıldır aranan kardeşi L.A.'nın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, firari şahsın 15 Ağustos 2021 tarihinde Ergani ilçesi Kavaklı mahallesine geleceği tespit edildi.

Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, abla katili firari şüpheli L.A. köyün mera alanında yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde ablasını öldürdüğünü kabul eden L.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.