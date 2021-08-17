Trump AVM çalışma saatleri 2021: Trump saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği alışveriş merkezlerinden birisidir. İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Trump AVM'ye ulaşım imkânları da bir hayli fazladır. Haftanın yedi günü binlerce kişiye hizmet veren Trump'un 2021 çalışma saatleri de en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Sabah saatlerinde yola çıkmadan önce Trump saat kaçta açılıyor sorusunun cevabı araştırılırken akşam saatlerinde ise Trump saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorular yanıtını arıyor. Peki, Trump kaçta açılır ve kaçta kapanır? İşte açılış ve kapanış saati

Trump AVM Çalışma Saatleri

Trump AVM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çalışma saatleri için doğru yerdesiniz. Bugün planınızı alışveriş merkezinde geçirmek için yaptıysanız ve açılış kapanış saatleri öğrenmek istiyorsanız hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. 2021 Trump AVM çalışma saatleri bilgileri şöyle;

Trump AVM Saat Kaçta Açılıyor?

İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan Trump AVM'ye gitmek isteyenler açılış saatini de merakla araştırıyor. Erken saatlerde ihtiyaçlarını buradan halletmek için yola koyulanlar 10:00'dan itibaren Trump'a giriş yapabilecekler.

Trump Saat Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

Hafta içi ve hafta sonu binlerce kişinin tercih ettiği Trump AVM sabah saat 10:00'da açılırken, 12 saat boyunca açık oluyor. Yani akşam saat 22:00'da kapanıyor. Bu saatten itibaren içeride bulunan tüm mağazalar kasalarını kapatıyor.

İletişim Bilgileri

Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Alışveriş Merkezi / İstanbul

Telefon: +90 212 348 78 40