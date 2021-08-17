Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Turkuvaz Medya’da aşı seferberliği
Giriş Tarihi: 17.8.2021

Turkuvaz Medya’da aşı seferberliği

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Turkuvaz Medya’da aşı seferberliği
Turkuvaz Medya Grubu İstanbul Medya Merkezi binasında Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın öncülüğü ve desteğiyle aşı kampanyası başlatıldı. Henüz aşı olmayan, ikinci ve üçüncü doz aşı sırası gelen çalışanlar bina içerisindeki sağlık birimimde aşılandı. Turkuvaz Medya'ya gelerek aşı kampanyasını yerinde inceleyen Kaymakam İhsan Kara, "Turkuvaz Medya'nın aşı faaliyetlerine desteği dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlere ulaşmamızda Turkuvaz Medya'nın katkısının önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum.

Ben 3 doz aşımı oldum. Hedefimiz mavi renge ulaşmak. Her aşı düzeyinde yüzde 75'e ulaşıp ilçemizi mavi renge getirmek " dedi. Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak ise, "Pandemiyi yok etmenin en temel yolu, iki doz aşıyı yüzde 70'lerin üzerine çıkarmamız" diyerek aşılama faaliyetlerinin öneminden bahsetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz Medya’da aşı seferberliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA