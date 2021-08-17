TÜVTÜRK çalışma saatleri 2021: TÜVTÜRK araç muayene istasyonları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Uluslararası standartlarda ülkemizde periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK hakkında en çok merak edilen konuların başında 2020 çalışma saatleri ve günleri geliyor. Araç sahibi milyonlarca vatandaş, periyodik araç muayenesi, yola elverişlilik kontrolü ve egzoz gazı emisyon ölçümü için gerekli olan bütün işlemlerin gerçekleştirildiği bu kurumun hafta içi/hafta sonu çalışma günleri ve saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. İşte, 2021 TÜVTÜRK muayene çalışma saatleri!

TÜVTÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021! KAÇTA AÇILIYOR?

TÜVTÜRK, Pazar günleri hariç haftanın her günü 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İSKİ ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili bulunmaktadır; ancak bu durum, araç muayenesi yaptırmak isteyenleri etkilemez. Açılış ve kapanış saatleri içerisinde sürekli olarak hizmet verilmektedir.

TÜVTÜRK İSTASYONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

Sabah başlayan mesai, kapanış saati olan 17.30'a kadar sürüyor.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

TÜVTÜRK istasyonu, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.