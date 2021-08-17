Vaka sayısı 18 bin 163, vefat 165

Türkıye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 642 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71.46, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53.72 olarak kayda geçti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 998 bin 279 aşı uygulandı. Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı 84 milyon 547 bin 410'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkânımız var" dedi. ANKARA