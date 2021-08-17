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Giriş Tarihi: 17.8.2021 21:09

Van'da 115 göçmen yakalandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da 115 göçmen yakalandı

Van merkezinde polis ekiplerince "şok evlere" yönelik gerçekleştiren operasyonda 115 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Son bir yılda insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 260 şüpheliden 117'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve İlçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 17 Ağustos tarihinde Van'da "Şok Ev" olarak tabir edilen yapıların düzenli bir şekilde yıkılması üzerine göçmenlerin kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiği tespit edildi.

Tespit üzerine Van merkezinde bir apartmanda yapılan aramada 2 dairede toplam 115 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BİR YILDA 117 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Yıl içerisinde göçmen kaçakçılığı ile mücadelede; aralarında otobüs şoförü, şok ev ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine
araçlarla düzensiz göçmen şahıs getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda haklarında işlem yapılan 260 şüpheliden 117'si
adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca tespiti yapılıp içerisinden düzensiz göçmen alınan 85 şok evin belediye ekipleri yardımı ile yıkımı gerçekleştirilirken, düzensiz göçmen ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

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Van'da 115 göçmen yakalandı
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