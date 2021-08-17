Van’da 115 göçmen yakalandı

Çalışmalar kapsamında 17 Ağustos tarihinde Van'da "Şok Ev" olarak tabir edilen yapıların düzenli bir şekilde yıkılması üzerine göçmenlerin kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiği tespit edildi.
Tespit üzerine Van merkezinde bir apartmanda yapılan aramada 2 dairede toplam 115 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
BİR YILDA 117 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Yıl içerisinde göçmen kaçakçılığı ile mücadelede; aralarında otobüs şoförü, şok ev ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine
araçlarla düzensiz göçmen şahıs getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda haklarında işlem yapılan 260 şüpheliden 117'si
adli makamlarca tutuklandı.