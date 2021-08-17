Van’da 115 göçmen yakalandı

Tespit üzerine Van merkezinde bir apartmanda yapılan aramada 2 dairede toplam 115 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BİR YILDA 117 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Yıl içerisinde göçmen kaçakçılığı ile mücadelede; aralarında otobüs şoförü, şok ev ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine

araçlarla düzensiz göçmen şahıs getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda haklarında işlem yapılan 260 şüpheliden 117'si

adli makamlarca tutuklandı.