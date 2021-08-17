Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Venüsün diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte Venüs kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Venüs Nedir?

Venüs, Güneş sistemi içerisinde yer alan bir gezegendir. Bu gezegen konum bakımından Güneş'e en yakın konumda bulunan ikinci gezegendir. Venüs, Güneş sisteminde bulunan en sıcak gezegen olarak bilinmektedir. Bu gezegenin bir diğer özelliği ise Güneş sisteminde yer alan tüm gezegenlerin aksi istikametinde dönmesidir. Bu gezegen Güneş etrafındaki bir tam turunu Dünya günü ile 224.7 günde tamamlamaktadır. Büyüklük bakımından Dünya ile neredeyse aynı olan bu gezegen için "Dünya'nın ikizi" tabiri kullanılmaktadır.

Venüs'ün Diğer Adı Nedir?

Bulmacalarda sorulan pek çok soru konusu bulunmaktadır. Bu konulardan bir tanesi de astrolojidir. Astroloji alanında sorulan sorular genelde gezegenler ile ilgilidir. Venüs'ün diğer adı da bulmacalarda çıkan ve yanıtı merak edilen sorulardandır. Bu sorunun yanıtı "Çoban yıldızı"dır.