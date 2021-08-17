Aşı yaşı kaça düştü? Yeni aşı kararları açıklandı! 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararlar açıklandı. Alınan kararlara göre; tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Gelen açıklamaların ardından, "Aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; aşı yaşı kaça düştü? 18 yaş altı ve 12-15 yaş arası ne zaman aşı olacak? İşte yeni aşı kararları hakkında son bilgiler.
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararları duyurdu.
Koronavirüs aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:
-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.
- PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.