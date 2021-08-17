Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Yer kabuğunun diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte Yer kabuğu kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Yer Kabuğu Nedir?

Yer kabuğu Dünya'nın en dış kısmında bulunan yapısıdır. Karalarda yaklaşık 35- 40 km, deniz ve okyanus tabanlarında 8- 12 km kalınlığında bir katmandır. Kimyasal bileşimi 2 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden bir tanesi granit, diğer madde ise bazalttır. Bu maddelerin oluşturdukları parçalara granitik yer kabuğu ve bazaltik yer kabuğu adı verilmektedir.

Yer Kabuğunun Diğer Adı Nedir?

Bulmacalarda sıkça sorulan soru türlerinden bir tanesi de bir kelimenin diğer adı nedir şeklinde olan sorulardır. Bu sorular bulmaca severler için bazen zorlayıcı olabilmektedir. Yer kabuğunun diğer adı da bulmacalarda sorulan sorular arasında yer alır. Bulmacalarda sorulan bu sorunun yanıtı 7 harfli olan "Yeryüzü" veya 8 harfli olan "Litosfer" kelimesidir.