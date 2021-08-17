Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Yeşil limonun diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte Yeşil limon kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Yeşil Limon Nedir?

Yeşil limon, turunçgiller familyasına ait olan ve içeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde oldukça faydalı olan bir meyvedir. Son dönemde kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Genellikle sıcak iklimlerde yetişen bu meyve özellikle Meksika, Karayipler, Peru, İtalya, Brezilya gibi sıcak iklimli ülkelerde yetişir. Ülkemizde ise yeşil limon üretimi Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sıklıkla yapılmaktadır.

Yeşil Limonun Diğer Adı Nedir?

Bulmacalarda pek çok soru çeşitlerinden bir tanesi olan bir kelimenin diğer adı şeklinde olan sorular da yer almaktadır. Bu sorulardan bir tanesi olan yeşil limonun diğer adı bulmaca sever kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Yeşil limonun diğer adı "Misket Limon" olarak karşımıza çıkmaktadır.