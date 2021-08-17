Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Zahterin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte Zahter kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Zahter Nedir?

Zahter, yabani olan bir bitkidir. Bu bitkinin rengi pembedir. Ve kurutulacağı zaman çiçekleri ile beraber kurutulur. Ülkemizde çoğunlukla Orta Doğu ve Güney Doğu Bölgelerinde yetiştirilir. Oldukça meşhur olan bu bitkinin daha çok çayı yapılması ile ünlüdür. Özellikle Türkiye'nin Orta Doğu ve Güney Doğu Bölgelerinde kış mevsimlerinde yaygın olarak tüketilir. Zahterin görünüşü kekiğe benzer. Zahter bitkisinin ve çayının insan vücuduna olan faydaları saymak ile bitmez. Bu faydalara şöyle örnekler verebiliriz: Sindirime yardımcı bir bitkidir, ağız kokusuna karşı etkilidir, bağışıklık sistemini güçlendirir, hazımsızlığa karşı etkilidir,

Zahterin Diğer Adı Nedir?

Bulmacalarda ise "zahter" kelimesi hem sorularda hem de yanıtlarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Zahter kelimesinin yanıt olduğu pek çok soru olsa da zahter kelimesinin soru olduğu zamanlar da olmaktadır. Zahter kelimesinin diğer adı için birkaç yanıt bulunmaktadır. Bu yanıtlar şunlardır: Taze kekik- kara kekik- kekik.