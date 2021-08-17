Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Zerdeçalın diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte Zerdeçal kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Zerdeçal Nedir?

Zerdeçal son zamanlarda kullanımı yeni yeni yaygınlaşan zencefilgiller familyasına ait olan sarı çiçekleri ve iri yaprakları bulunan otsu bir bitkidir. Bu bitki Güney Asya kökenli bir bitkidir ve tüm dünyaya Güney Asya'dan yayılmıştır. Bu bitki içerisinde bulunan kurkimin isimli bileşen sebebi ile sağlık alanında pek çok olumlu etkiye sahip bir bitkidir. Zerdeçalın tüketimi, yemeklere katılması, yoğurda katılması, çay şeklinde tüketimi şeklindedir. İnsan vücudu için oldukça fazla yararı bulunmaktadır.

Zerdeçalın Diğer Adı Nedir?

Pek çok faydaya sahip olan bitkilerden bir tanesi olan zerdeçal bulmaca sorularında da sık sık karşımıza çıkmaktadır. Karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi olan zerdeçalın diğer adı nedir sorusunun yanıtı 11 harflidir ve "HİNT SAFRANI" dır.