Zümra Nur’un Babası: Bu durumdan şüpheleniyorum. Rastgele olan bir şey değil

Beylikdüzü'nde dün annesiyle parka giden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, eve döndükten sonra apartmanın önünde ortadan kayboldu. Kızının kaybolduğunu fark eden anne, durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerinde gelen ekipler, küçük kızı apartmanın asansör boşluğunda baygın buldu. Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zümra Nur Şendur'un cenazesi gece saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin sona ermesinin ardından çocuğun cenazesini babası Köksal Şendur teslim aldı. Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılmadan önce açıklama yapan baba Köksal Şendur kızının ölümünün şüpheli olduğunu söyleyerek, "Bu durumdan şüpheleniyorum. Rastgele olan bir şey değil, kasıtlı. "

"Arkasında bir çetenin olduğunu düşünüyorum. Benim çocuğum korkusundan karanlığa bile giremezdi ama bir şekilde çocuğumu yediler. Asansör boşluğu denen yere atılmış çocuk. Kendisinin geçme şansı yok, şüpheli. Terliğinin biri kuyunun içinde bulunuyor diğeri de girdiği yerde" dedi. 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'un cenazesi yarın Ordu Fatsa'da defnedilecek.