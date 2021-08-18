Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 104 yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı!
Giriş Tarihi: 18.8.2021 23:48

104 yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
104 yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı!

Birden fazla dolandırıcılık suçlarından hakkında toplamda 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, Kocaeli Darıca İlçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemiş olduğu birden fazla dolandırıcılık suçundan, tutuksuz yargılandığı mahkemler tarafından gerçekleştirilen yargılama sonucua M.B hakkında toplamda 104 yıl hapis cezası verildi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkına yakalama kararı çıkartılan hükümlünün, Kocaeli Darıca İlçesinde olduğunu tespit eden Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon ile hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında, adli merciilere sevk edilen M.B tutuklanarak Kandıra Kapalı Cezaevine gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
104 yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA