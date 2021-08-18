104 yıl hapisle aranan dolandırıcı yakalandı!

İşlemiş olduğu birden fazla dolandırıcılık suçundan, tutuksuz yargılandığı mahkemler tarafından gerçekleştirilen yargılama sonucua M.B hakkında toplamda 104 yıl hapis cezası verildi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkına yakalama kararı çıkartılan hükümlünün, Kocaeli Darıca
İlçesinde olduğunu tespit eden Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, düzenledikleri operasyon ile hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında, adli merciilere sevk edilen M.B tutuklanarak Kandıra Kapalı Cezaevine gönderildi.